Уряд виділив майже 1,5 мільярда на утримання "Укриття" у Чорнобильській зоні

Джерело:Телеграм МОКАН_Zнає!
Кабмін у середу, 24 березня, виділив 1 мільярд 364 мільйонів 876,2 тисяч гривень на утримання "Укриття" у Чорнобильській зоні. Окрім того, уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.
Нардеп Василь Мокан розповів, що уряд ухвалив проєкт відповідної постанови. Там мовиться про використання коштів з державного бюджету для "підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття".
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Окрім того, постанова містить план "здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації "Чорнобильської АЕС".
На реалізацію цих завдань буде виділено майже 1,4 мільярда гривень коштів із Державного бюджету,
– наголосив Мокан.
За словами народного обранця, у постанові мовиться про: