Кабмін у середу, 24 березня, виділив 1 мільярд 364 мільйонів 876,2 тисяч гривень на утримання "Укриття" у Чорнобильській зоні. Окрім того, уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Нардеп Василь Мокан розповів, що уряд ухвалив проєкт відповідної постанови. Там мовиться про використання коштів з державного бюджету для "підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття".

Актуально Уряд схвалив постанову про подальше "замороження" ціни на електроенергію

Окрім того, постанова містить план "здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації "Чорнобильської АЕС".

На реалізацію цих завдань буде виділено майже 1,4 мільярда гривень коштів із Державного бюджету,

– наголосив Мокан.

За словами народного обранця, у постанові мовиться про:

"відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам Чорнобильської АЕС";

"виконання плану заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на 2021-й рік".

Зауважте! "Укриття" ("Саркофаг") встановили ще у 1986 році через декілька місяців після вибуху четвертого реактора на Чорнобильській АЕС.