Кабінет Міністрів виділив гроші для виплат людям, які тимчасово втратили працездатність у період карантину. Міністерству соціальної політики скерували 1,64 мільярда гривень.

Джерело: 24 канал

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 3 лютого. У пояснювальній записці йдеться, що в жовтні – грудні 2020 року відчутно зросли витрати Фонду соцстрахування на виплату допомоги застрахованим особам.

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Тому станом на 1 січня 2021 року залишилися непрофінансовані заяви страхувальників із 15 грудня до 31 грудня 2020 року на суму 1,64 мільярда гривень.

Кому та скільки мають виплатити

1,371 мільярда гривень – допомога з тимчасової непрацездатності (зокрема, через ізоляцію від COVID-19) 229 868 людям;

268,5 мільйона гривень – допомога у зв'язку з вагітністю та пологам 6 827 людям;

3,2 мільйона гривень – допомога на поховання на 776 виплат.

Документом передбачено виділення урядом Міністерству соціальної політики з державного бюджету грошей на суму 1,642 мільйона гривень для виплати Фондом застрахованим особам матеріального забезпечення.

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