Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення Мін'юсту 103 мільйонів гривень із фонду боротьби з COVID-19. Гроші підуть на виплати компаніям-вкладникам "Кредитпромбанку".

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 21 грудня. Про це мовиться у постанові уряду №1284.

Важливо "Велике будівництво" на здоров'ї українців: куди поділися гроші з ковідного фонду

У постанові мовиться, що 103 мільйонів гривень з ковідного фонду мають виділити на безповоротній основі. Кошти підуть на "часткове відновлення видатків споживання" за бюджетною програмою.

Річ у тім, що у липні 2018 року Україна програла у суперечці з компаніями-вкладниками "Кредитпромбанку". Мовиться про такі компанії:

City-State NV,

Praktyka Asset Management Company LLC,

Crystal-Invest LLC,

Prodiz LLC.

Тепер, за рішенням міжнародного арбітражу, держава повинна виплатити компаніям-вкладникам понад 240 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Суперечка була пов'язана із втратою компаній депозитів у "Кредитпромбанку", виведеному з ринку рішенням Нацбанку. На думку позивачів, держава не змогла захистити їхні інвестиції, як того вимагала міжурядова угода.

Зауважимо, що 14 грудня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні збільшив фонд боротьби з COVID-19 на 6 мільярдів гривень. Станом на 10 грудня 2020 року обсяг виділених коштів з фонду становив 66 мільярдів гривень, з них вже витратили – 45,5 мільярда.

Фонд боротьби з COVID-19 створила Верховна Рада. Для цього скоротили видатки бюджету-2020 на 49 мільярдів гривень, до них долучили транш від МВФ, кошти Євросоюзу та США. Гроші з ковідного фонду часто використовували не за призначенням.