Уряд схвалив реформу фінансування культури в Україні: чому це важливо і що зміниться
Бюджети фінансують заходи та послуги у сфері культури часто за залишковим принципом, виділені суми дедалі меншають. Тепер уряд застосує інший підхід: фінансувати будуть не установи, а послуги, які ті надаватимуть.
Кабмін схвалив план реформування фінансування культури в Україні
5 січня уряд схвалив план заходів для реформування фінансування системи культурних послуг для українців. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграмі.
До слова Щонайменше одну книгу на місяць: Ткаченко закликав українців більше читати
Чому фінансування культури потребувало реформування
За словами міністра, зараз в Україні місцеві бюджети фінансують культуру часто за залишковим принципом. І цей умовний залишок дедалі менший. Як наслідок:
- Неконкурентні зарплати працівників культури.
- Відсутність ринку культурних послуг.
- Неналежна якість послуг у царині культури.
Інша проблема – бюджетне фінансування закладів культури створило ситуацію, коли цим закладам просто не цікаво займатися пошуком та залученням грошей ззовні.
Саме тому потрібен перехід на інші – прогресивні методи фінансування, та орієнтація на результат,
– наголосив Ткаченко.
Що передбачає Концепція реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами
Глава Мінкульту виділив такі заходи, передбачені у плані реформування фінансування сфери культури в Україні:
- Створення моделей фінансування послуг, які надають державні й комунальні заклади культури.
- Оновлення системи оплати праці працівників культури.
- Створення можливостей для розвитку соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівнях.
- Упровадження проєктного підходу у формування конкурентних ринків культурних послуг.
- Формування механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проєктів у сфері культури.
Ткаченко переконаний, що послуги у сфері культури слід розвивати першочергово на регіональному рівні. Адже "культура не може зосереджуватися лише у великих містах".
Жителі селищ та сіл мають таке ж право на культурні послуги високої якості, як жителі столиці чи обласного центру. Таким чином ми інвестуємо в освіченість українців. А отже – у майбутнє наших дітей та країни,
– підсумував міністр.
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