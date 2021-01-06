Бюджети фінансують заходи та послуги у сфері культури часто за залишковим принципом, виділені суми дедалі меншають. Тепер уряд застосує інший підхід: фінансувати будуть не установи, а послуги, які ті надаватимуть.

Кабмін схвалив план реформування фінансування культури в Україні

5 січня уряд схвалив план заходів для реформування фінансування системи культурних послуг для українців. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграмі.

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Чому фінансування культури потребувало реформування

За словами міністра, зараз в Україні місцеві бюджети фінансують культуру часто за залишковим принципом. І цей умовний залишок дедалі менший. Як наслідок:

Неконкурентні зарплати працівників культури.

Відсутність ринку культурних послуг.

Неналежна якість послуг у царині культури.

Інша проблема – бюджетне фінансування закладів культури створило ситуацію, коли цим закладам просто не цікаво займатися пошуком та залученням грошей ззовні.

Саме тому потрібен перехід на інші – прогресивні методи фінансування, та орієнтація на результат,

– наголосив Ткаченко.

Мета реформи фінансування культури: зробити так, щоб бюджет не утримував ті чи інші установи, а фінансував визначені послуги, які ці установи надаватимуть.

Що передбачає Концепція реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами

Глава Мінкульту виділив такі заходи, передбачені у плані реформування фінансування сфери культури в Україні:

Створення моделей фінансування послуг, які надають державні й комунальні заклади культури.

Оновлення системи оплати праці працівників культури.

Створення можливостей для розвитку соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівнях.

Упровадження проєктного підходу у формування конкурентних ринків культурних послуг.

Формування механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проєктів у сфері культури.

Ткаченко переконаний, що послуги у сфері культури слід розвивати першочергово на регіональному рівні. Адже "культура не може зосереджуватися лише у великих містах".

Жителі селищ та сіл мають таке ж право на культурні послуги високої якості, як жителі столиці чи обласного центру. Таким чином ми інвестуємо в освіченість українців. А отже – у майбутнє наших дітей та країни,

– підсумував міністр.

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