Кабмін 23 грудня схвалив стратегію розвитку для територій Донбасу, які перебувають під контролем України. Вона передбачає також відновлення економіки в усіх регіонах Донбасу після його деокупації.

Ця концепція є ключовою для відновлення економіки на Донбасі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Ці території потребують додаткових стимулів, які створять привабливий майданчик для залучення інвестицій. Зокрема, йдеться про розвиток у напрямі реального сектору економіки, індустріалізації, розбудови критичної інфраструктури та логістики тощо,

– наголосив Шмигаль.

Що каже Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зауважив, що для відновлення економіки на Донбасі необхідно 20 мільярдів доларів. Щоб це реалізувати, необхідна підтримка інвесторів. Затверджена стратегія сприятиме створенню стимулу для інвестицій. Зокрема, шляхом: