Позачергове засідання Кабінету Міністрів планують провести 5 січня. ЗМІ пишуть, що на ньому уряд розглядатиме питання обмеження продажу певних товарів на час введення локдауну – з 8 по 24 січня.

Уряд розгляне питання продажу товарів у локдаун

Офіційний анонс засідання уряду 5 січня ще буде. Про це УНН повідомило проінформоване джерело у Кабміні.

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Тему обмеження продажу певних товарів прем'єр прокоментує. Вже були розмови щодо цих обмежень. Навіть від депутатів звернення надходять,

– заявило джерело.

Співрозмовник зазначив, що заявляються і прохання щодо перегляду дат локдауну – мовляв, захворюваність пішла на спад. Однак є й ті, хто вважає, що карантин слід посилювати.

Крім того, видання запевнили, що Денис Шмигаль перед 8 січням обов'язково прокоментує ситуацію.

Нагадаємо, раніше Американська торговельна палата в Україні виступила зі заявою, в якій закликала уряд переглянути умови січневого локдауну.

Що Американській торговельній палаті не подобається в постанові уряду

Палата звертає увагу на те, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання.

Там кажуть, що у чинному вигляді постанова обмежує права споживачів та може призвести до конфліктів у магазинах.

Крім того, через обмеження бізнес та держава можуть зазнати додаткових збитків, невдоволеними будуть і споживачі.

Палата неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів з проханням переглянути текст відповідного рішення. Однак наразі питання залишається невирішеним.

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Що не можна буде купити під час локдауну

У випадку впровадження локдауну з 8 січня маркети та великі торговельні мережі зможуть продавати лише товари першої необхідності. Натомість всі інші товари можна буде замовити лише адресною доставкою.

Товари, які не можна буде придбати:

одяг та взуття;

посуд;

меблі;

текстильні вироби;

техніка;

ювелірні вироби;

парфумерія (відмінна від засобів гігієни);

будівельні матеріали;

сантехнічне обладнання;

окуляри, а також інші товари, що зазвичай продаються в ТРЦ та на непродовольчих ринках.



Які обмеження діятимуть під час локдауну / Інфографіка 24 каналу