Уряд 5 січня розгляне питання обмеження на продаж товарів під час локдауну, – ЗМІ
Позачергове засідання Кабінету Міністрів планують провести 5 січня. ЗМІ пишуть, що на ньому уряд розглядатиме питання обмеження продажу певних товарів на час введення локдауну – з 8 по 24 січня.
Уряд розгляне питання продажу товарів у локдаун
Офіційний анонс засідання уряду 5 січня ще буде. Про це УНН повідомило проінформоване джерело у Кабміні.
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Тему обмеження продажу певних товарів прем'єр прокоментує. Вже були розмови щодо цих обмежень. Навіть від депутатів звернення надходять,
– заявило джерело.
Співрозмовник зазначив, що заявляються і прохання щодо перегляду дат локдауну – мовляв, захворюваність пішла на спад. Однак є й ті, хто вважає, що карантин слід посилювати.
Крім того, видання запевнили, що Денис Шмигаль перед 8 січням обов'язково прокоментує ситуацію.
Нагадаємо, раніше Американська торговельна палата в Україні виступила зі заявою, в якій закликала уряд переглянути умови січневого локдауну.
Що Американській торговельній палаті не подобається в постанові уряду
- Палата звертає увагу на те, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання.
- Там кажуть, що у чинному вигляді постанова обмежує права споживачів та може призвести до конфліктів у магазинах.
- Крім того, через обмеження бізнес та держава можуть зазнати додаткових збитків, невдоволеними будуть і споживачі.
- Палата неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів з проханням переглянути текст відповідного рішення. Однак наразі питання залишається невирішеним.
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Що не можна буде купити під час локдауну
У випадку впровадження локдауну з 8 січня маркети та великі торговельні мережі зможуть продавати лише товари першої необхідності. Натомість всі інші товари можна буде замовити лише адресною доставкою.
Товари, які не можна буде придбати:
- одяг та взуття;
- посуд;
- меблі;
- текстильні вироби;
- техніка;
- ювелірні вироби;
- парфумерія (відмінна від засобів гігієни);
- будівельні матеріали;
- сантехнічне обладнання;
- окуляри, а також інші товари, що зазвичай продаються в ТРЦ та на непродовольчих ринках.
Які обмеження діятимуть під час локдауну / Інфографіка 24 каналу
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