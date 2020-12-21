Уряд провів позачергове засідання: обговорювали кадрові питання
Кабінет Міністрів зранку 21 грудня провів позачергове засідання. На ньому міністри розглянули кадрові питання у державних відомствах. Зокрема, посадовці проголосували за 4 звільнення та 1 призначення на посаду.
Рішення уряду стосувалися Юлії Свириденко, Сергія Шкарлета, Романа Лещенка, Дениса Каплунова та Олексія Пінчука. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді нардеп Василь Мокан.
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Що вирішив Кабмін
►Звільнити Свириденко з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).
►Звільнити Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції через те, що чиновника призначили очільником МОН.
►Звільнити Лещенка з посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру у зв'язку із призначенням його на посаду міністра агрополітики.
►Звільнити Каплунова з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.
►Призначити тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держгеокадастру Пінчука.
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