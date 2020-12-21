Кабінет Міністрів зранку 21 грудня провів позачергове засідання. На ньому міністри розглянули кадрові питання у державних відомствах. Зокрема, посадовці проголосували за 4 звільнення та 1 призначення на посаду.

Рішення уряду стосувалися Юлії Свириденко, Сергія Шкарлета, Романа Лещенка, Дениса Каплунова та Олексія Пінчука. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді нардеп Василь Мокан.

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Що вирішив Кабмін

►Звільнити Свириденко з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).

►Звільнити Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції через те, що чиновника призначили очільником МОН.

►Звільнити Лещенка з посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру у зв'язку із призначенням його на посаду міністра агрополітики.

►Звільнити Каплунова з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

►Призначити тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держгеокадастру Пінчука.

Зверніть увагу! Нещодавно Верховна Рада здійснила низку призначень на посаду міністрів. Зокрема, очільницею Мінветеранів обрали Юлію Лапутіну. За призначення Лещенка міністром агрополітики проголосували 242 народних депутатів, за Шкарлета – 226. До речі, це більше ніж було у сесійній залі. Крім того, у Раді вже з'явився законопроєкт про звільнення новопризначеного міністра.