Ціна на пальне в Україні продовжує зростати: уряд вирішив втрутитись

10 березня 2021 , 12:35
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Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Від початку 2021 року ціна на пальне зросла на понад 10%. У Кабміні хочуть, що українці отримали доступ до якісного палива, тому уряд вирішив посилити контроль за його обігом, якістю та ціною.

В уряді сформують спеціальні робочі групи, які контролюватимуть обіг палива. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Від початку року зросла вартість пального. Наприклад, у лютому ціна на дизель зросла на 10%, бензин А-92 подорожчав на 12%, а автогаз – на всі 21%. Подорожчання пов'язано зі збільшенням вартості нафти на світовому ринку.

Як Кабмін планує змінити ситуацію

Для врегулювання ситуації Денис Шмигаль дав низку доручень відповідальним відомствам.

  • Антимонопольний комітет має перевірити дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації нафтопродуктів.
  • За пропозиції щодо лабораторних досліджень відповідатимуть представники митниці, екологи та споживачів. Вони мають розробити план дій щодо створення державної системи якості пального.
  • Представники нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції мають спільно провести низку заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.
Зверніть увагу! Зараз вартість літру бензину А-95 сягає близько 30 гривень. Проте експерти заявляють, що ціни можуть збільшитись ще.