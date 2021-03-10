Від початку 2021 року ціна на пальне зросла на понад 10%. У Кабміні хочуть, що українці отримали доступ до якісного палива, тому уряд вирішив посилити контроль за його обігом, якістю та ціною.

В уряді сформують спеціальні робочі групи, які контролюватимуть обіг палива. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Від початку року зросла вартість пального. Наприклад, у лютому ціна на дизель зросла на 10%, бензин А-92 подорожчав на 12%, а автогаз – на всі 21%. Подорожчання пов'язано зі збільшенням вартості нафти на світовому ринку.

Як Кабмін планує змінити ситуацію

Для врегулювання ситуації Денис Шмигаль дав низку доручень відповідальним відомствам.

Антимонопольний комітет має перевірити дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації нафтопродуктів.

під час реалізації нафтопродуктів. За пропозиції щодо лабораторних досліджень відповідатимуть представники митниці, екологи та споживачів. Вони мають розробити план дій щодо створення державної системи якості пального.

Представники нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції мають спільно провести низку заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.

Зверніть увагу! Зараз вартість літру бензину А-95 сягає близько 30 гривень. Проте експерти заявляють, що ціни можуть збільшитись ще.