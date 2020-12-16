Новим очільником Івано-Франківської ОДА може стати Андрій Бойчук. Уряд погодив його призначення 16 грудня.

Бойчук виступив перед Кабміном та розповів, що має 13-річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі. Рішення про його погодження на посаду прийняли на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

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Своїми пріоритетами Бойчук визначив:

Підтримку медичних закладів, залучення бізнесу до боротьби з коронавірусною інфекцією.

Розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту.

Покращення комунікацію з населенням щодо програми "Велике будівництво", боротьби з COVID-19 тощо.

Що відомо про Андрія Бойчука

Бойчук родом з Івано-Франківська, але останні 10 років прожив У києві.

Бойчук брав активну участь у Революції Гідності. З 2014 року чоловік займався волонтерською діяльністю.

У 2002 – 2011 роках працював у філіях "Укртрансгазу" на Одещині, Київщині та Івано-Франківщині.

Після Майдану Бойчук працював радником Андрія Парубія, однак потім став помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана. Також очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міненерговугілля. Однак після 2016 року не займав жодних посад в уряді.

Після початку пандемії коронавірусу Бойчук заснував благодійний фонд, який виготовляв захисний спецодяг для медиків та поліції Прикарпаття.

Зверніть увагу! Попереднього очільника Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва звільнили на початку листопада. На посаді він пробув близько пів року.