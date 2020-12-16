Уряд погодив призначення Бойчука главою Івано-Франківської ОДА
Новим очільником Івано-Франківської ОДА може стати Андрій Бойчук. Уряд погодив його призначення 16 грудня.
Бойчук виступив перед Кабміном та розповів, що має 13-річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі. Рішення про його погодження на посаду прийняли на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.
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Своїми пріоритетами Бойчук визначив:
- Підтримку медичних закладів, залучення бізнесу до боротьби з коронавірусною інфекцією.
- Розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту.
- Покращення комунікацію з населенням щодо програми "Велике будівництво", боротьби з COVID-19 тощо.
Що відомо про Андрія Бойчука
- Бойчук родом з Івано-Франківська, але останні 10 років прожив У києві.
- Бойчук брав активну участь у Революції Гідності. З 2014 року чоловік займався волонтерською діяльністю.
- У 2002 – 2011 роках працював у філіях "Укртрансгазу" на Одещині, Київщині та Івано-Франківщині.
- Після Майдану Бойчук працював радником Андрія Парубія, однак потім став помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана. Також очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міненерговугілля. Однак після 2016 року не займав жодних посад в уряді.
- Після початку пандемії коронавірусу Бойчук заснував благодійний фонд, який виготовляв захисний спецодяг для медиків та поліції Прикарпаття.
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