Мінсоцполітики планує монетизувати пільги на проїзд для українців
Міністерство соціальної політики хоче монетизувати пільги на проїзд для українців. Відповідний механізм пропонують запровадити місцевій владі.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це в інтерв'ю виданню розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна. За її словами, відомство вже розробило необхідний законопроєкт.
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Пільги на проїзд монетизують: що це означає
Документ передбачає, що місцева влада своїми рішеннями визначатиме форми надання пільг на проїзд, зокрема в монетизованому вигляді.
"Необхідно спонукати місцеві влади впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг", – заявила Лазебна. Водночас міністерка зазначила, що цей процес наразі йде важко.
Ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд. Хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 мільйона людей, які мають пільговий проїзд згідно із законодавством. Ми за те, щоб пільги залишалися,
– наголосила глава відомства.
У Мінсоцполітики вважають необхідним домовлятися щодо цього з головами громад. Зокрема, вже працюють з Асоціацією міст України. Там підтримують такий порядок денний, однак все просувається повільно.
Пропозиції монетизації пільгового проїзду від уряду
- Кабінет Міністрів раніше підготував порядок що монетизації пільгового проїзду.
- Пільги по оплаті проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах пропонують надавати в готівковій формі у випадку прийняття такого рішення місцевими органами влади.
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