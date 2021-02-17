Уряд підтримав важливий законопроєкт щодо перепису населення: деталі

Джерело:Телеграм Олега Немчінова
Кабінет Міністрів 17 лютого схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності". Він передбачає вдосконалення процедури Всеукраїнського перепису населення.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Він пояснив, що в документі прописані зміни до законів "Про державну статистику" й "Про Всеукраїнський перепис населення".
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"Акт спрямований на удосконалення правових і організаційних основ проведення Всеукраїнського перепису населення", – підкреслив Немчінов.
Міністр Кабміну пояснив, що законопроєкт містить низку важливих положень. Зокрема, в ньому встановлюється термін проведення перепису – не рідше, ніж раз на 10 років.
Крім цього, перепис повинні проводити з використанням інформації, що міститься в національних інформаційних ресурсах, з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту інформації та персональних даних.
Зміни щодо процедури перепису також передбачають:
"Всі зміни внесені з урахуванням міжнародних домовленостей та зобов'язань України і ґрунтуються на фундаментальних принципах ООН щодо офіційної статистики з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики", – зазначив член уряду.
В кінці 2020 року Кабінет Міністрів призначив всеукраїнський перепис населення на 2023 рік. Його мали провести ще у 2020, однак на заваді став карантин.
Востаннє перепис населення України проводили ще у 2001 році.
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що у Державній службі статистики просять виділити на це приблизно 7 мільярдів гривень.