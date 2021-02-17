Кабінет Міністрів 17 лютого схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності". Він передбачає вдосконалення процедури Всеукраїнського перепису населення.

​Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Він пояснив, що в документі прописані зміни до законів "Про державну статистику" й "Про Всеукраїнський перепис населення".

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"Акт спрямований на удосконалення правових і організаційних основ проведення Всеукраїнського перепису населення", – підкреслив Немчінов.

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Міністр Кабміну пояснив, що законопроєкт містить низку важливих положень. Зокрема, в ньому встановлюється термін проведення перепису – не рідше, ніж раз на 10 років.

Крім цього, перепис повинні проводити з використанням інформації, що міститься в національних інформаційних ресурсах, з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту інформації та персональних даних.

Зміни щодо процедури перепису також передбачають:

надання можливості респонденту заповнювати переписну документацію за допомогою спеціального програмного забезпечення в інформаційній системі загального доступу – Інтернет;

удосконалення вимог до тимчасового переписного персоналу, що гарантуватиме респондентам доброчесність залученого персоналу;

захист прав респондентів на повагу до приватного й сімейного життя.

"Всі зміни внесені з урахуванням міжнародних домовленостей та зобов'язань України і ґрунтуються на фундаментальних принципах ООН щодо офіційної статистики з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики", – зазначив член уряду.

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