Уряд Нідерландів подав у відставку на чолі з прем'єр-міністром Марком Рютте. Вони потрапили у гучний скандал, пов'язаний із дітьми.

Урядовці раніше звинуватили тисячі сімей у шахрайстві. Про це повідомляє телеканал NOS.

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Що відомо про скандал

Майже 20 тисяч працюючих сімей помилково притягнули до відповідальності в судах за шахрайство. Вони мали повернути виплати на утримання дитини. Крім цього, їм заборонили подавати апеляції.

Все це відбувалося протягом декількох років, починаючи з 2012 року.

Так зване шахрайство зазвичай зводилося до неправильно заповненої форми або відсутності підписів.

Деякі сім'ї через це були на межі банкрутства. Дехто вимушено переїхав через несправедливі позови на десятки тисяч євро.

Реакція уряду

Вже грудні 2020 року депутати опублікували звіт депутатів під назвою "Безпрецедентна несправедливість". Там вказано, що податковий орган Нідерландів "порушив основоположні принципи верховенства закону".

А, власне, розслідування шахрайства щодо сімей почалися через "таку просту річ як ненавмисна адміністративна помилка".

Зверніть увагу! Сім'ям тепер мають повернути допомогу – до 30 тисяч євро кожній постраждалій родині. Уряд вибачився і виділив понад 500 мільйонів євро на врегулювання ситуації з виплатою.