Уряд може зупинити транспорт: за якої умови це станеться

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд може окремим указом зупинити транспорт в Україні. І озвучив умову, за якої це доведеться зробити.
Також він вкотре наголосив, що важливо дотримуватися усіх обмежень. Інакше влада буде посилювати карантин.
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Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що ситуація з поширенням коронавірусу ускладнилася. Тож зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень.
Якщо на COVID-19 хворітимуть більше й більше українців, якщо "ситуація вийде з-під контролю" – уряд може зупинити транспорт.
Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник,
– заявив міністр.
За його словами, влада обговорює питання локдауну. "Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом", – додав Степанов.24 березня, нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов також припустив, що на локдаун доведеться "закрити всю країну" – якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься.
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