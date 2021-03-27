Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд може окремим указом зупинити транспорт в Україні. І озвучив умову, за якої це доведеться зробити.

Також він вкотре наголосив, що важливо дотримуватися усіх обмежень. Інакше влада буде посилювати карантин.

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Степанов назвав умову зупинки транспорту в Україні

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що ситуація з поширенням коронавірусу ускладнилася. Тож зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень.

Якщо на COVID-19 хворітимуть більше й більше українців, якщо "ситуація вийде з-під контролю" – уряд може зупинити транспорт.

Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник,

– заявив міністр.

За його словами, влада обговорює питання локдауну. "Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом", – додав Степанов.

24 березня, нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов також припустив, що на локдаун доведеться "закрити всю країну" – якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься.



З цього приводу Рада нацбезпеки й оборони найближчим часом може провести спеціальне засідання.

Що слід пам'ятати про роботу транспорту під час локдауну

У листопаді 2020 влада вже обговорювала тему зупинки транспорту. Тоді ситуація з коронавірусом також була не з найкращих (наприкінці місяця щодня фіксували по 16 тисяч нових хворих – приблизно як і зараз, у кінці березня 2021). Максим Степанов у листопаді запевняв, що метро та інший громадський транспорт – це "критична інфраструктура", яку "ми не можемо зупинити".

Під час попереднього жорсткого локдауну в україні (березня – травня 2020) транспорт не зупиняли. Він працював, але з обмеженнями. Однак тоді закривали пункти пропуску на кордонах та припиняли міжнародне авіаційне й залізничне сполучення.

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