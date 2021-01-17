З лютого 2021 року ціна газу для населення знизиться до 6,99 гривні за кубометр. Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що уряд також має схвалити ініціативу щодо граничного обмеження тарифу на розподіл газу.

Очільник Кабміну пояснив, вартість розподілу газу не повинна перевищувати 1,79 гривні за кубічний метр. Про це Денис Шмигаль написав у фейсбуці.

Важливо Кабмін встановить граничну ціну на газ 18 січня: якою вона буде

Також Шмигаль нагадав, що вже з 1 лютого 2021 року ціна газу для населення знизиться до 6,99 гривні за кубометр.

Чому уряд встановив саме таку ціну

Як сказав Шмигаль, 6,99 гривні за кубометр – це найнижча ціна, яку зафіксували на українській біржі протягом січня.

Державна компанія "Нафтогаз" готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 гривень і навіть більше,

– зазначив прем'єр.

Голова уряду розповів, що дав доручення Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, що використовують електроенергію для опалення домівок.

Що цьому передувало