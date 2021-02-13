Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль від імені Уряду подякував команді місії Міжнародного валютного фонду. Він зауважив, що вже домовилися про наступні кроки, обговорили строки їхнього виконання і чітко розуміють очікувані результати.

За його словами, за час роботи віртуальної місії окреслили низку питань, щодо яких продовжують конструктивний діалог з МВФ. Зокрема це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації.

Також читайте Є принципові питання: чому Україна не домовилася з МВФ – пояснення Милованова

Уряд продовжує конструктивну співпрацю з МВФ

Він відзначив: "З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by".

Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ,

– заявив Шмигаль.

Інтеграція України з ЄС і НАТО

Міністр зауважив: "Інтеграція України з Євросоюзом та НАТО буде посилена. Це основний меседж від наших європейських друзів під час візиту нашої делегації в Брюссель цього тижня".

Він розповів, щодо чого говорили з керівництвом ЄС у питаннях економіки:

старт переговорам про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та Європейським Союзом . "Ми сподіваємося, що результатом цих переговорів стане збільшення квот для українських товарів, які ми експортуємо в ЄС", – сказав Шмигаль;

. "Ми сподіваємося, що результатом цих переговорів стане збільшення квот для українських товарів, які ми експортуємо в ЄС", – сказав Шмигаль; питання "промислового безвізу". Він зазначив, що вже найближчим часом завершать роботу місії, яка має перевірити готовність України до такого режиму.

Промисловий безвіз» — це доступ українських непродовольчих товарів на ринки європейських країн без додаткової сертифікації,

– також відзначив прем'єр-міністр.

І третє питання – подальша імплементація законодавства та принципів ЄС в наше законодавство. Саме євроінтеграційні прагнення, як заявив Шмигаль, це червона нитка, яка проходить через усю роботу Уряду – це топпріоритет.

Нагадаємо! Раніше повідомляли, що місія Міжнародного валютного фонду в Україні завершилася. Посадовців так і не змогли домовитися про перегляд програми щодо виділення траншів.

Які завдання Уряду

Прем'єр-міністр зауважив, що на форумі "Україна 30" відбулась важлива дискусія для розуміння помилок, перспектив та планів: "У 2021 – у нас дуже багато амбітних завдань:

► запуск ринку землі, який стане історичним кроком для нашої країни;

► розвиток енергетичних ринків та зокрема ринку газу для населення;

► ухвалення законодавчої бази для запуску накопичувальної пенсійної системи. Її відсутність – це економічний злочин, і ми маємо це виправити, аби забезпечити гідну пенсію для українців;

► "Велика приватизація" та державно-приватне партнерство. Це наша точка для серйозних інвестицій та зменшення ролі держави в економіці;

► подальше здешевлення кредитного ресурсу. Це стосується і позик для бізнесу, і зниження іпотечної ставки до 5%;

► ще одна реформа, яку треба почати цьогоріч — це запуск Фондового ринку. Це процес не одного року, але відкладення цього питання віддаляє Україну від клубу успішних держав.