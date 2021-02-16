Тюльпани і троянди: Уряд планує закупити квітів на майже 200 тисяч гривень

16 лютого 2021 , 13:16
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Джерело:

Інтерфакс – Україна

Один з департаментів секретаріату Кабміну планує закупити квітів на 198 тисяч гривень. Там зазначили, що це для забезпечення протокольних заходів, в яких братиме участь уряд.

Відповідь тендеру оприлюднили на сайті ProZorro. Його оголосив господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну.

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Навіщо так багато квітів

Зауважили, що кількість квітів обумовлена, власне, кількістю заходів для участі прем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів та керівництвом секретаріатом уряду.

Які квіти куплять

Планують закупити 75 видів квітів:

  • 24 різні види троянд, фрезії, тюльпанів, берграс, зантедесхій,
  • 3 види гвоздик, нарцисів, альстромерії, еустоми, гербери,
  • 2 види амарилісу тощо.

Також придбають оформлення та упакування для квітів.

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