Тюльпани і троянди: Уряд планує закупити квітів на майже 200 тисяч гривень

Джерело:Інтерфакс – Україна
Один з департаментів секретаріату Кабміну планує закупити квітів на 198 тисяч гривень. Там зазначили, що це для забезпечення протокольних заходів, в яких братиме участь уряд.
Відповідь тендеру оприлюднили на сайті ProZorro. Його оголосив господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну.
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Зауважили, що кількість квітів обумовлена, власне, кількістю заходів для участі прем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів та керівництвом секретаріатом уряду.
Планують закупити 75 видів квітів:
Також придбають оформлення та упакування для квітів.