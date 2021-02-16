Один з департаментів секретаріату Кабміну планує закупити квітів на 198 тисяч гривень. Там зазначили, що це для забезпечення протокольних заходів, в яких братиме участь уряд.

Відповідь тендеру оприлюднили на сайті ProZorro. Його оголосив господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну. До теми Новорічні подарунки: Кабмін закупив 320 годинників, а аграрії оголосили тендер на джип Навіщо так багато квітів Зауважили, що кількість квітів обумовлена, власне, кількістю заходів для участі прем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів та керівництвом секретаріатом уряду. Які квіти куплять Планують закупити 75 видів квітів: 24 різні види троянд, фрезії, тюльпанів, берграс, зантедесхій,

3 види гвоздик, нарцисів, альстромерії, еустоми, гербери,

2 види амарилісу тощо. Також придбають оформлення та упакування для квітів. Схожі закупівлі від уряду: коротко У 2017 році Кабмін оголосив 2 тендери – на закупівлю килимів та ковроліну. Загальна сума становила 1 мільйон 242 тисячі гривень.

Кабмін оголосив 2 тендери – на закупівлю килимів та ковроліну. Загальна сума становила 1 мільйон 242 тисячі гривень. Також у 2017 році уряд хотів закупити 36 телевізорів всього за 1 тисячу гривень.

Крім того, Служба зовнішньої розвідки України у грудня 2020 року закупила авто преміумкласу. Вони обійшлись у 38,5 мільйонів гривень.