Тюльпани і троянди: Уряд планує закупити квітів на майже 200 тисяч гривень
Один з департаментів секретаріату Кабміну планує закупити квітів на 198 тисяч гривень. Там зазначили, що це для забезпечення протокольних заходів, в яких братиме участь уряд.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Відповідь тендеру оприлюднили на сайті ProZorro. Його оголосив господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну.
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Навіщо так багато квітів
Зауважили, що кількість квітів обумовлена, власне, кількістю заходів для участі прем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів та керівництвом секретаріатом уряду.
Які квіти куплять
Планують закупити 75 видів квітів:
- 24 різні види троянд, фрезії, тюльпанів, берграс, зантедесхій,
- 3 види гвоздик, нарцисів, альстромерії, еустоми, гербери,
- 2 види амарилісу тощо.
Також придбають оформлення та упакування для квітів.
Схожі закупівлі від уряду: коротко
- У 2017 році Кабмін оголосив 2 тендери – на закупівлю килимів та ковроліну. Загальна сума становила 1 мільйон 242 тисячі гривень.
- Також у 2017 році уряд хотів закупити 36 телевізорів всього за 1 тисячу гривень.
- Крім того, Служба зовнішньої розвідки України у грудня 2020 року закупила авто преміумкласу. Вони обійшлись у 38,5 мільйонів гривень.
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