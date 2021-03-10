Уряд хоче стежити за ситуацією на окупованих територіях за допомогою супутників

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує моніторити екологічну ситуацію у Криму та на Донбасі. Робити це хочуть за допомогою супутників.

Для спостереження за екологічною ситуацією на окупованих територіях міністерство планує використовувати супутникові знімки.

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Як моніторитимуть ситуацію на окупованих територіях

У відомстві переконані, що використання супутників – найнадійніші джерела інформації.

Використовуючи супутники, хочуть слідкувати за

розвитком звалищ,

станом ґрунтів,

якістю води,

змінами в інженерно-транспортній інфраструктурі,

виявляти ділянки з надзвичайними ситуаціями.

Питання екологічних проблем на тимчасово окупованих Росією територіях України вже давно гостро стоїть. Зараз нам вкрай необхідно зосередити увагу на цьому,

– наголосили у міністерстві.

Там також додали, що загроза екологічної катастрофи на окупованих землях стосується не тільки їх, а всієї України та навіть Європи.

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Екологічна ситуація на окупованих територіях: що відомо

У Мінреінтеграції зазначають, що бойовики на Донбасі тривалий час скидали неочищені стоки шахт у водосховища Донецької та Луганської областей. У результаті там зафіксували значне порушення гігієнічних та екологічних показників.

Наприклад, концентрація нафтопродуктів у воді Волинцівського питного водосховища на Донеччині перевищила гранично допустимі показники у 6 разів, нітратів – у 5,7 раза, сульфатів – у 3,5 раза, а цинку – майже у 4 рази.

Залишається забрудненим Ісаковське водосховище в Луганській області.

Крім того, на Донбасі є загроза радіаційного забруднення. У 1979 році на території шахти "Юнком" у Донецькій області влада СРСР здійснила ядерний вибух. Опісля радіоактивну капсулу залишили в сухому стані та відкачували з шахти воду, аби виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води.

Однак протягом останніх років бойовики припинили відкачування, тому радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води.