Уряд хоче стежити за ситуацією на окупованих територіях за допомогою супутників
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує моніторити екологічну ситуацію у Криму та на Донбасі. Робити це хочуть за допомогою супутників.
Джерело:Мінреінтеграції
Для спостереження за екологічною ситуацією на окупованих територіях міністерство планує використовувати супутникові знімки.
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Як моніторитимуть ситуацію на окупованих територіях
У відомстві переконані, що використання супутників – найнадійніші джерела інформації.
Використовуючи супутники, хочуть слідкувати за
- розвитком звалищ,
- станом ґрунтів,
- якістю води,
- змінами в інженерно-транспортній інфраструктурі,
- виявляти ділянки з надзвичайними ситуаціями.
Питання екологічних проблем на тимчасово окупованих Росією територіях України вже давно гостро стоїть. Зараз нам вкрай необхідно зосередити увагу на цьому,
– наголосили у міністерстві.
Там також додали, що загроза екологічної катастрофи на окупованих землях стосується не тільки їх, а всієї України та навіть Європи.
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Екологічна ситуація на окупованих територіях: що відомо
У Мінреінтеграції зазначають, що бойовики на Донбасі тривалий час скидали неочищені стоки шахт у водосховища Донецької та Луганської областей. У результаті там зафіксували значне порушення гігієнічних та екологічних показників.
Наприклад, концентрація нафтопродуктів у воді Волинцівського питного водосховища на Донеччині перевищила гранично допустимі показники у 6 разів, нітратів – у 5,7 раза, сульфатів – у 3,5 раза, а цинку – майже у 4 рази.
Залишається забрудненим Ісаковське водосховище в Луганській області.
Крім того, на Донбасі є загроза радіаційного забруднення. У 1979 році на території шахти "Юнком" у Донецькій області влада СРСР здійснила ядерний вибух. Опісля радіоактивну капсулу залишили в сухому стані та відкачували з шахти воду, аби виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води.
Однак протягом останніх років бойовики припинили відкачування, тому радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води.
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