Уряд хоче надавати кредити на власний бізнес заробітчанам, які повертаються в Україну

Кабінет Міністрів пропонує надавати фінансову допомогу для створення бізнесу українським заробітчанам, які повернулися на батьківщину. Максимальна сума допомоги може складати до 150 тисяч гривень.

Джерело: 24 канал

Як пояснив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду, таку допомогу зможуть отримати 720 осіб.

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Незабаром відповідний законопроєкт подадуть на розгляд до Верховної Ради. На думку урядовців, це повинно сприяти реінтеграції трудових мігрантів. На допомогу українським заробітчанам, які забажають відкрити власний бізнес в Україні, виділять з бюджету 108 мільйонів гривень.

Шмигаль додав, що одна з головних умов – людина має інвестувати й власні кошти у сумі не меншій, ніж та, що видала держава.

Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців,

– наголосив прем'єр.

За словами Шмигаля, це розумна політика, яка спрямована на те, аби українці розвивали власну економіку та країну.

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Зауважимо, що в Євросоюзі є великий попит саме на українських робітників. І за останній пів року він зріс на 40%. Найпопулярнішими країнами серед українців, які шукають роботу за кордоном, залишаються:

Польща,

Німеччина,

Чехія.

Закордонні роботодавці найчастіше чекають на таких українських спеціалістів:

у Польщі – на пакувальників, різноробів, кравців, водіїв, будівельників;

у Німеччині – на доглядальниць, плиточників, сантехніків, електриків, пакувальників;

у Чехії – на покоївок, зварювальників, електриків, водіїв.