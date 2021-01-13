Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас оголосив, що подасть президенту заяву про відставку. Разом з ним покидає посади увесь склад кабінету міністрів. На такий крок Ратас пішов через підозри у коріпції, оголошені Центристській партії, яку очолює прем'єр.

Рішення ухвалили після засідання Центристської партії

Кримінальна справа стосується видачі пільгового державного кредиту компанії Porto Franco. Про це повідомляє ERR.

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Ратас зазначив, що рішення про відставку ухвалив після тривалого засідання Центристської партії.

Оприлюднені підозри прокуратури не означають, що хтось однозначно винен, але вони беззаперечно кидають серйозну тінь на всіх співпричетних. У такій ситуації здається однозначно правильною відставка, аби дати можливість пролити світло на всі обставини і досягнути ясності,

– зауважив Ратас.

Проти самого Ратаса підозр немає

Глава уряду наголосив, що незважаючи на відставку, він не вважає, що на посаді ухвалював якісь неправильні рішення з наміром. Генпрокурора країни та директор поліції безпеки начебто підтвердили, що проти самого Ратаса жодних підозр немає.

Проте політик наголосив, що як глава партії відповідає за все, що у ній відбувається.

Кого стосуються обвинувачення у Центристській партії

Підозри у корупції оголосили генеральному секретарю Центристської партії Міхаїлу Корба, міністру фінансів Керсті Крахт, бізнесмену Хіллару Тедеру та ще двом людям, імена яких невідомі.

Тедера та Корба підозрюють у тому, що вони посприяли фірмі Porto Franco у побудові автошляху на пільговій основі. В обмін центристам обіцяли пожертву розміром до 1 мільйона євро. Також фігуранти справи мали отримати значні хабарі.