Міністерство соціальної політики дало облдержадміністраціям низку доручень щодо субсидій на електроенергію. Мовиться про роз'яснювальні роботи з населенням та оперативний розгляд звернень про призначення субсидії.

Які доручення здійснило Міністерство

Мінсоцполітики звернулося до Міненерго та Комісії, що здійснює регулювання в енергетиці та комунальних послухах, з проханням проінформувати населення про можливість оформлення субсидій. Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Важливо Тарифи на електроенергію у 2021: що зміниться для населення

Мінсоцполітики доручило ОДА забезпечити взаємодію між органами соціального захисту та постачальниками електроенергії для проведення роз'яснювальної роботи серед споживачів про соціальну підтримку при оплаті комунальних послуг,

– наголосили у відомстві.

Крім того, ОДА зобов'язали забезпечити оперативний розгляд органами соціального захисту населення звернень про призначення житлової субсидії.

Мовиться про звернення людей, які використовують електроенергію для індивідуального опалення і потребують державної підтримки в умовах встановлення єдиних фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів.

Зверніть увагу! З 1 січня 2021 року скасували пільговий тариф на електроенергію. Через це ціни на електрику різко зросли. Це призвело до протестів населення у низці міст України.



Головне про ціни на електроенергію у 2021 році / Інфографіка 24 каналу