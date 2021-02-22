У соцмережах поширилися фото і відео з виставки зброї в ОАЕ, де віце-прем’єр Олег Уруський стоїть і сидить поруч із главою Чечні Рамзаном Кадировим. Через ці знімки глава Уряду Денис Шмигаль вже почав вимагати термінових пояснень.

Віце-прем’єр Олег Уруський на своїй фейсбук-сторінці пояснив ситуацію: каже, що жодних контактів із Кадировим не мав.

Детальніше Шмигаль чекає пояснень від Уруського через фото з Кадировим

… я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Кадиров,

– написав Уруський.

Як Уруський пояснює спільні фото і відео з Кадировим

Щодо того, чому він опинився поруч із Кадировим, Уруський пояснив: розміщення очільників офіційних делегацій проводили в алфавітному порядку. Таким був протокол держави-організатора, тобто ОАЕ.

Українська делегація вже звернула увагу, що такий порядок неприйнятний.

Уруський в підсумку написав: не вважає, що від представників будь-які країни: чи то агресора, чи будь-якої іншої, треба "шарахатися". Таким чином, на його думку, демонструється невпевнена поведінка та слабкість української сторони.

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