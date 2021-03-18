Уруський поруч з Кадировим: що новий заступник Єрмака думає про інцидент в ОАЕ
Новопризначений заступник очільника Офісу Президента Ігор Брусило висловився про інцидент з міністром Олегом Уруським в ОАЕ. Тоді на фото поруч з українським міністром стояв чеченський лідер Рамзан Кадиров.
Джерело:LB
Брусило раніше працював у Службі Державного Протоколу та Церемоніалу ОП. Він вважає, що не варто шукати конспірологічних теорій у тому, що сталося.
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Чиновник підкреслив, що не був учасником цього візиту. Тож через це не може коментувати те, що бачив тільки на фотографіях, а не на власні очі.
Проте вважаю, що це було збігом. Думаю, або не були залучені організаційно-протокольні служби, або це була випадковість,
– переконаний він.
"Це мій суб'єктивний погляд. Тому не буду стверджувати, оскільки не знаю всіх деталей тієї ситуації", – зауважив Брусило.
Що сталося в ОАЕ
- Віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський очолював українську делегацію на міжнародній військовій виставці в ОАЕ у лютому.
- На фото та відео із цього заходу в кадр із ним потрапив російський представник – чеченський глава Рамзан Кадиров.
- Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав пост у фейсбуці, в якому вимагав від урядовця пояснень.
- Уруський пояснив, що опинився біля Кадирова, оскільки організатори так вирішили розсадити гостей.
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