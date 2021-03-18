Новопризначений заступник очільника Офісу Президента Ігор Брусило висловився про інцидент з міністром Олегом Уруським в ОАЕ. Тоді на фото поруч з українським міністром стояв чеченський лідер Рамзан Кадиров.

Брусило раніше працював у Службі Державного Протоколу та Церемоніалу ОП. Він вважає, що не варто шукати конспірологічних теорій у тому, що сталося.

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Чиновник підкреслив, що не був учасником цього візиту. Тож через це не може коментувати те, що бачив тільки на фотографіях, а не на власні очі.

Проте вважаю, що це було збігом. Думаю, або не були залучені організаційно-протокольні служби, або це була випадковість,

– переконаний він.

"Це мій суб'єктивний погляд. Тому не буду стверджувати, оскільки не знаю всіх деталей тієї ситуації", – зауважив Брусило.

Довідка. 17 березня Зеленський призначив Ігора Брусила заступником керівника ОП. Протокольними справами у дипломатії він почав займатися ще у 2002 році.

Що сталося в ОАЕ