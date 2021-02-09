Урок українцям, які співпрацюють з проросійськими маргіналами, – Печій про імпічмент Трампу

В американському Сенаті розпочали розгляд другого імпічменту Дональда Трампа. Крім цього, проти найбільшого рупора Трампа – каналу FoxNews – вже подали позов за відверту брехню в ефірі.

Журналіст 24 каналу Олексій Печій у програмі "Про головне" провів аналогію українськими реаліями. Він вважає, що одіозні політики можуть виходити сухими із води, а всі причетні до їхньої діяльності – ні.

Цікаво Скільки американців виступають за імпічмент Трампу

Нещодавно Медведчук втратив свій медіаактив – канали 112, NewsOne та Zik. За словами журналіста, сам Медведчук, на жаль, може у крайньому разі просто втекти до Ростова. Тоді як всі співробітники цих каналів стали токсичними для медіаринку.

"Працюючи на маргінала, вони поставили хрест на своїй кар'єрі. І та сама історія з усіма, хто намагається співпрацювати з одіозними політиками – вони можуть вийти сухими з води, а ви – ніколи", – заявив журналіст.

Про другий імпічмент Трампу

. 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака . Фактично, мова йде про компанії, що належать куму Путіна Віктору Медведчуку.

Печій вважає, що ще до засідання стало зрозуміло, що історія Трампа відверто набридла багатьом американцям, а тому з нею хочуть якомога швидше покінчити.

► Демократи запевняють, що у них є "нездоланні" свідчення вини колишнього президента – того обвинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій і смертю 5 людей. А тому у Сенаті очікують оголошення імпічменту за "швидким сценарієм", наголосив ведучий.

► Республіканці також налаштовані рішуче, щоправда, зовсім не засудити Трампа. Журналіст пояснив, що ті переконані, що справа проти нього "абсурдна та неконституційна". Мовляв, Трамп вже не президент, а приватна особа, тож і судити його не можна".

Захоплення Капітолію

Ба більше, за словами журналіста, Трамп нібито особисто нікого і не закликав до захоплення Капітолію, а всі його заклики до прихильників – то просто абстрактні висловлювання. Тож демократи у відповідь обіцяють надати Сенату відеозаписи заколотників, які штурмували Капітолій, де вони кажуть, що пішли на такий крок саме через заклики Дональда Трампа

Цікаво, що сам Трамп вирішив сховати голову в пісок і просто відмовився свідчити у Сенаті. Тож далі на Сенат чекає близько тижня дебатів, а остаточний розгляд імпічменту відбудеться вже наступного тижня,

– сказав Олексій Печій.

І додав: "Здавалося б, Трамп вже і так не президент, який сенс оголошувати йому імпічмент? Річ у тому, що якщо дві третини сенаторів проголосують за імпічмент, то Дональд Трамп вже не зможе навіть балотуватися на пост президента вдруге – у 2024 році. Серед аналітиків саме це вважається головною ідеєю всієї справи".

Чи назбираються голоси

Журналіст запевнив, що наразі не схоже, що у Сенаті назбирається достатня кількість голосів. Річ у тім, що у демократів є лише половина місць у Сенаті, тож їм доведеться схилити на свій бік, як мінімум, 17 республіканців.

Втім, такий сценарій малоймовірний, тому історія з другим імпічментом може закінчитися, так само як і перша. Тож, цілком імовірно, що сам Трамп може вийти сухим з цієї історії,

– переконаний Печій.

Тож, за словами Печія, для мільйонера та бізнесмена Трампа його президентство може стати яскравою пригодою без глобальних наслідків – чого не скажеш про його прибічників. Адже проти тих, хто 6 січня піддався його закликам і пішов трощити Капітолій, вже відкрито не один десяток кримінальних справ, а дехто навіть загинув.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу

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