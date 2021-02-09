В американському Сенаті розпочали розгляд другого імпічменту Дональда Трампа. Крім цього, проти найбільшого рупора Трампа – каналу FoxNews – вже подали позов за відверту брехню в ефірі.

Журналіст 24 каналу Олексій Печій у програмі "Про головне" провів аналогію українськими реаліями. Він вважає, що одіозні політики можуть виходити сухими із води, а всі причетні до їхньої діяльності – ні.

Цікаво Скільки американців виступають за імпічмент Трампу

Нещодавно Медведчук втратив свій медіаактив – канали 112, NewsOne та Zik. За словами журналіста, сам Медведчук, на жаль, може у крайньому разі просто втекти до Ростова. Тоді як всі співробітники цих каналів стали токсичними для медіаринку.

"Працюючи на маргінала, вони поставили хрест на своїй кар'єрі. І та сама історія з усіма, хто намагається співпрацювати з одіозними політиками – вони можуть вийти сухими з води, а ви – ніколи", – заявив журналіст.

Довідка. 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Фактично, мова йде про компанії, що належать куму Путіна Віктору Медведчуку.

Про другий імпічмент Трампу

Печій вважає, що ще до засідання стало зрозуміло, що історія Трампа відверто набридла багатьом американцям, а тому з нею хочуть якомога швидше покінчити.

► Демократи запевняють, що у них є "нездоланні" свідчення вини колишнього президента – того обвинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій і смертю 5 людей. А тому у Сенаті очікують оголошення імпічменту за "швидким сценарієм", наголосив ведучий.

► Республіканці також налаштовані рішуче, щоправда, зовсім не засудити Трампа. Журналіст пояснив, що ті переконані, що справа проти нього "абсурдна та неконституційна". Мовляв, Трамп вже не президент, а приватна особа, тож і судити його не можна".

Захоплення Капітолію

Ба більше, за словами журналіста, Трамп нібито особисто нікого і не закликав до захоплення Капітолію, а всі його заклики до прихильників – то просто абстрактні висловлювання. Тож демократи у відповідь обіцяють надати Сенату відеозаписи заколотників, які штурмували Капітолій, де вони кажуть, що пішли на такий крок саме через заклики Дональда Трампа

Цікаво, що сам Трамп вирішив сховати голову в пісок і просто відмовився свідчити у Сенаті. Тож далі на Сенат чекає близько тижня дебатів, а остаточний розгляд імпічменту відбудеться вже наступного тижня,

– сказав Олексій Печій.

І додав: "Здавалося б, Трамп вже і так не президент, який сенс оголошувати йому імпічмент? Річ у тому, що якщо дві третини сенаторів проголосують за імпічмент, то Дональд Трамп вже не зможе навіть балотуватися на пост президента вдруге – у 2024 році. Серед аналітиків саме це вважається головною ідеєю всієї справи".

Чи назбираються голоси

Журналіст запевнив, що наразі не схоже, що у Сенаті назбирається достатня кількість голосів. Річ у тім, що у демократів є лише половина місць у Сенаті, тож їм доведеться схилити на свій бік, як мінімум, 17 республіканців.

Втім, такий сценарій малоймовірний, тому історія з другим імпічментом може закінчитися, так само як і перша. Тож, цілком імовірно, що сам Трамп може вийти сухим з цієї історії,

– переконаний Печій.

Тож, за словами Печія, для мільйонера та бізнесмена Трампа його президентство може стати яскравою пригодою без глобальних наслідків – чого не скажеш про його прибічників. Адже проти тих, хто 6 січня піддався його закликам і пішов трощити Капітолій, вже відкрито не один десяток кримінальних справ, а дехто навіть загинув.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу

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