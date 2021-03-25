Унікальна повітряна місія НАТО: як винищувачі Альянсу охороняють небо союзників

Повітряний авіапатруль – унікальна місія НАТО, покликана захистити повітряний простір країн-членів цієї організації. Літаки Альянсу миттєво реагують на будь-які порушення повітряного простору й перехоплюють невідомі повітряні судна, зазвичай російські.

Місія повітряної поліції НАТО – виключно оборонна. Її мета – ефективно захистити повітряний простір союзників.

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Захист неба союзників

Перші підрозділи авіапатрулю в Альянсі заснували ще в 1961 році, у розпал Холодної війни. Відтоді цей обов'язок колективний і передбачає постійну військову присутність. Літаки повітряної поліції перебувають в боєготовності цілодобово.

Роль пілота повітряної поліції полягає в тому, щоби бути очима в небі: швидко підлетіти до іншого літака, описати його, визначити й повідомити, хто в повітрі й що вони там роблять,

– розповів пілот "Алексис".

Повітряний простір Латвії, Литви та Естонії літаки НАТО патрулюють із 2004 року – відколи ці 3 країни вступили до Альянсу. Адже власних повітряних сил держави не мають. Тож союзники по черзі розгортаються на авіабазі у Литві, а від початку російської агресії в Україні – ще й на аеродромі в Естонії.

Перехоплення російських літаків

"Що робить нашу місію особливою, то це велика кількість перехоплень літаків російської авіації", – зазначив іспанський підполковник Хесус Гутьєррес Галлего.

Саме поблизу країн Балтії розташований повітряний коридор, який російські літаки використовують, аби, зокрема, дістатися свого анклаву – Калінінграду. Винищувачі НАТО здіймаються за тривогою чи не щодня.



Літаки НАТО поблизу Балтії / Фото Informativa.ba

Лише у 2020 році злітали в небо понад 400 разів. Невідомі літаки наближалися на критично близьку відстань до повітряного простору Північноатлантичного альянсу. І понад 3 з половиною сотні з них – російські судна.

Відсутність розпізнавальних знаків на облавку, не підтримання зв'язку з диспетчерами, порушення плану польоту – вагомі причини, щоби перевірити літак у небі. Адже такі дії щонайменше загрожують безпечному руху цивільних авіалайнерів.

У квітні 2020 року російські винищувачі Су-27 і Су-30 наблизилися до американського есмінця "ДОНАЛЬД КУК", що маневрував поблизу литовського узбережжя. На перехоплення суден оперативно вилетіли літаки F-16, військово-повітряних сил Бельгії.



Винищувач F-16 Fighting Falcon / Фото Air Force США

Як працює цілодобовий моніторинг неба

Північноатлантичний альянс цілодобово контролює ситуацію в небі над країнами-союзниками:

для цього лише в Європі є майже 40 радарів;

злетіти на перехоплення ворожого літака щохвилини готові 60 винищувачів.

Рішення чи випустити літак на перехоплення ухвалюють Об'єднані центри повітряних операцій, розташовані в Іспанії та Німеччині.

. Небо над країнами Європиперетинають приблизноЦе один із найжвавіших повітряних просторів у світі. Тож будь-який літак, що здійснює маневр без зв'язку з диспетчерами та без розпізнавальних знаків, загрожує безпечному повітряному руху.

Ротацію союзники здійснюють кожні 4 місяці. Участь у місії повітряної поліції – добровільна.

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Переважно пілоти Повітряної поліції не мають зв'язку з літаками-порушниками. Тож у повітрі "спілкуються" мовою маневрів. Підлітають до повітряного судна з боку, можуть перетнути його курс, супроводжують, аж поки той не відлетить від повітряного простору на безпечну відстань.

Кому допомагає Альянс

НАТО допомагає всім союзникам, які не мають власних можливостей повітряного патруля.

У 2017 році до Альянсу приєдналася Чорногорія. І літаки союзників розпочали місію повітряної поліції в цій країні.

І літаки союзників розпочали місію повітряної поліції в цій країні. Літаки союзників патрулюють небо на південно-східному кордоні НАТО, у Чорноморському регіоні – у Румунії й Болгарії.

До Болгарії Сполучені Штати відправили 7 винищувачів F-16 – щоби патрулювати повітряний простір.

Ще 6 літаків-винищувачів іспанських повітряних сил прибули до Румунії в лютому 2021 році. Поблизу Чорноморського узбережжя вони здійснюватимуть патрульні польоти протягом 2 місяців.

в лютому 2021 році. Поблизу Чорноморського узбережжя вони здійснюватимуть патрульні польоти протягом 2 місяців. Іспанія вперше відправила своїх винищувачів на південний схід НАТО.

вперше відправила своїх винищувачів на південний схід НАТО. Так Альянс гарантує безпеку повітряного простору в Чорноморському регіоні. Україна же у 2020 році приєдналася до "Програми розширених можливостей НАТО".

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Це дозволило обмінюватися розвідувальними даними й контролювати переміщення російської авіації поблизу окупованого Криму. Для України – це чіткий сигнал підтримки Північноатлантичного альянсу.



НАТО підтримує Україну / Скриншот з відео