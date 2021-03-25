Унікальна повітряна місія НАТО: як винищувачі Альянсу охороняють небо союзників

Джерело:"Фактор безпеки" на 24 каналі
Повітряний авіапатруль – унікальна місія НАТО, покликана захистити повітряний простір країн-членів цієї організації. Літаки Альянсу миттєво реагують на будь-які порушення повітряного простору й перехоплюють невідомі повітряні судна, зазвичай російські.
Місія повітряної поліції НАТО – виключно оборонна. Її мета – ефективно захистити повітряний простір союзників.
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Перші підрозділи авіапатрулю в Альянсі заснували ще в 1961 році, у розпал Холодної війни. Відтоді цей обов'язок колективний і передбачає постійну військову присутність. Літаки повітряної поліції перебувають в боєготовності цілодобово.
Роль пілота повітряної поліції полягає в тому, щоби бути очима в небі: швидко підлетіти до іншого літака, описати його, визначити й повідомити, хто в повітрі й що вони там роблять,
– розповів пілот "Алексис".
Повітряний простір Латвії, Литви та Естонії літаки НАТО патрулюють із 2004 року – відколи ці 3 країни вступили до Альянсу. Адже власних повітряних сил держави не мають. Тож союзники по черзі розгортаються на авіабазі у Литві, а від початку російської агресії в Україні – ще й на аеродромі в Естонії.
"Що робить нашу місію особливою, то це велика кількість перехоплень літаків російської авіації", – зазначив іспанський підполковник Хесус Гутьєррес Галлего.
Саме поблизу країн Балтії розташований повітряний коридор, який російські літаки використовують, аби, зокрема, дістатися свого анклаву – Калінінграду. Винищувачі НАТО здіймаються за тривогою чи не щодня.
Літаки НАТО поблизу Балтії / Фото Informativa.ba
Лише у 2020 році злітали в небо понад 400 разів. Невідомі літаки наближалися на критично близьку відстань до повітряного простору Північноатлантичного альянсу. І понад 3 з половиною сотні з них – російські судна.
Відсутність розпізнавальних знаків на облавку, не підтримання зв'язку з диспетчерами, порушення плану польоту – вагомі причини, щоби перевірити літак у небі. Адже такі дії щонайменше загрожують безпечному руху цивільних авіалайнерів.
У квітні 2020 року російські винищувачі Су-27 і Су-30 наблизилися до американського есмінця "ДОНАЛЬД КУК", що маневрував поблизу литовського узбережжя. На перехоплення суден оперативно вилетіли літаки F-16, військово-повітряних сил Бельгії.
Винищувач F-16 Fighting Falcon / Фото Air Force США
Північноатлантичний альянс цілодобово контролює ситуацію в небі над країнами-союзниками:
Рішення чи випустити літак на перехоплення ухвалюють Об'єднані центри повітряних операцій, розташовані в Іспанії та Німеччині.Довідка. Небо над країнами Європи щодня перетинають приблизно 30 тисяч лайнерів. Це один із найжвавіших повітряних просторів у світі. Тож будь-який літак, що здійснює маневр без зв'язку з диспетчерами та без розпізнавальних знаків, загрожує безпечному повітряному руху.
Ротацію союзники здійснюють кожні 4 місяці. Участь у місії повітряної поліції – добровільна.
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Переважно пілоти Повітряної поліції не мають зв'язку з літаками-порушниками. Тож у повітрі "спілкуються" мовою маневрів. Підлітають до повітряного судна з боку, можуть перетнути його курс, супроводжують, аж поки той не відлетить від повітряного простору на безпечну відстань.
Кому допомагає Альянс
НАТО допомагає всім союзникам, які не мають власних можливостей повітряного патруля.
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Це дозволило обмінюватися розвідувальними даними й контролювати переміщення російської авіації поблизу окупованого Криму. Для України – це чіткий сигнал підтримки Північноатлантичного альянсу.
НАТО підтримує Україну / Скриншот з відео