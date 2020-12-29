Ігор Уманський пробув на посаді міністра фінансів лише 25 днів – рекордно малий термін роботи. Він пояснив, що у нього нібито було 3 варіанти: вдавати дурня, закривати на все очі або залишати посаду. Вибір для нього був очевидним.

Уманський заявив, що не хотів миритися з тим, що відбувалось у міністерстві. Про це розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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"Не захотів миритися, тому "вперся рогом". Якщо ти пішов на політичну посаду, то маєш цінувати своє ім'я та гідність", – сказав ексміністр.

За його словами, він не може собі дозволити вдавати, що чогось не бачить і не розуміє.

Або я дурний, якщо я цього не розумію, або мені зручно цього не бачити. Я не захотів бути дурним і не захотів прикидатися, що мені зручно,

– заявив Уманський.

Він зауважив, що ситуація з Павлом Рябікіним викликаєу нього повагу.

Довідка. У ЗМІ з'явилась інформація про те, що голова Державної митної служби Павло Рябікін написав заяву про відставку. Про це стало відомо 16 грудня. Натомість офіційно Рябікін цього не підтвердив.

Як Уманський оцінює роботу Марченка

Як зауважив Уманський, новий міністр фінансів Сергій Марченко не сприяє великим змінам у міністерстві. Водночас "великих потрясінь" там також немає.

"Якоїсь політики у царині наведення ладу я не побачив. Я не побачив ініціатив міністра, в який спосіб він хоче вирішувати певні речі. Я очікував якраз наведення ладу", – висловився Уманський.

Відставка Уманського: що відомо

Ігоря Уманського призначили на посаду міністра фінансів 4 березня 2020 року. Тоді на позачерговому засіданні Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Уманський замінив Оксану Маркарову, однак не надовго. Вже 30 березня Верховна Рада проголосувала за його звільнення.

Незабаром стало відомо, що міністерство очолить Сергій Марченко.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у квітні повідомив, що Уманського призначили його радником. У листопаді він пішов з цієї посади також.

Читайте повністю інтерв'ю з Ігорем Уманський сьогодні, 29 грудня, на сайті 24 каналу.