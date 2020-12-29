Не хотів бути дурним, – Уманський пояснив, чому пішов з посади міністра
Ігор Уманський пробув на посаді міністра фінансів лише 25 днів – рекордно малий термін роботи. Він пояснив, що у нього нібито було 3 варіанти: вдавати дурня, закривати на все очі або залишати посаду. Вибір для нього був очевидним.
Уманський заявив, що не хотів миритися з тим, що відбувалось у міністерстві. Про це розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.
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"Не захотів миритися, тому "вперся рогом". Якщо ти пішов на політичну посаду, то маєш цінувати своє ім'я та гідність", – сказав ексміністр.
За його словами, він не може собі дозволити вдавати, що чогось не бачить і не розуміє.
Або я дурний, якщо я цього не розумію, або мені зручно цього не бачити. Я не захотів бути дурним і не захотів прикидатися, що мені зручно,
– заявив Уманський.
Він зауважив, що ситуація з Павлом Рябікіним викликаєу нього повагу.
Як Уманський оцінює роботу Марченка
Як зауважив Уманський, новий міністр фінансів Сергій Марченко не сприяє великим змінам у міністерстві. Водночас "великих потрясінь" там також немає.
"Якоїсь політики у царині наведення ладу я не побачив. Я не побачив ініціатив міністра, в який спосіб він хоче вирішувати певні речі. Я очікував якраз наведення ладу", – висловився Уманський.
Відставка Уманського: що відомо
- Ігоря Уманського призначили на посаду міністра фінансів 4 березня 2020 року. Тоді на позачерговому засіданні Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.
- Уманський замінив Оксану Маркарову, однак не надовго. Вже 30 березня Верховна Рада проголосувала за його звільнення.
- Незабаром стало відомо, що міністерство очолить Сергій Марченко.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у квітні повідомив, що Уманського призначили його радником. У листопаді він пішов з цієї посади також.
Читайте повністю інтерв'ю з Ігорем Уманський сьогодні, 29 грудня, на сайті 24 каналу.
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