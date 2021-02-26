Спускався простирадлами з 4 поверху: в Умані з висоти впав 12-річний хлопець

26 лютого 2021 , 13:45
Читать новость на русском

Джерело:

Ірина Назарок

Надзвичайна подія, пов'язана з падінням з висоти підлітка, сталася 25 лютого в Умані Черкаської області. Щоправда, інцидент стався зовсім не через бажання 12-річного хлопця вкоротити собі віку.

Внаслідок падіння з висоти хлопець, ймовірно, зламав собі гомілку. З підозрою на такий діагноз його забирали з місця події працівники Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради.

Дивіться також Під Дніпром автівка вилетіла з дороги та влетіла у будинок, серед постраждалих діти: фото

Про падіння дитини медики дізналися від свідків.

Впав разом із простирадлами

  • Як розповів працівникам екстренки сам постраждалий, батьки залишили його вдома разом із 6-річною дитиною.
  • Вхідні двері квартири дорослі зачинили, а підліток вирішив все ж таки вийти на вулицю.
  • Школяр зв'язав докупи простирадла та спустив їх з вікна, після чого почав спускатися вниз.
  • Втім підліток впав разом із простирадлами.

Наразі постраждалий перебуває в Уманській міській лікарні. На місці події працювали правоохоронці.

За інцидент цілком можуть покарати батьків, виписавши їм штраф за недбале виконання батьківських обов'язків.