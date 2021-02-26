Спускався простирадлами з 4 поверху: в Умані з висоти впав 12-річний хлопець

Джерело:Ірина Назарок
Надзвичайна подія, пов'язана з падінням з висоти підлітка, сталася 25 лютого в Умані Черкаської області. Щоправда, інцидент стався зовсім не через бажання 12-річного хлопця вкоротити собі віку.
Внаслідок падіння з висоти хлопець, ймовірно, зламав собі гомілку. З підозрою на такий діагноз його забирали з місця події працівники Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради.
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Наразі постраждалий перебуває в Уманській міській лікарні. На місці події працювали правоохоронці.
За інцидент цілком можуть покарати батьків, виписавши їм штраф за недбале виконання батьківських обов'язків.