Надзвичайна подія, пов'язана з падінням з висоти підлітка, сталася 25 лютого в Умані Черкаської області. Щоправда, інцидент стався зовсім не через бажання 12-річного хлопця вкоротити собі віку.

Внаслідок падіння з висоти хлопець, ймовірно, зламав собі гомілку. З підозрою на такий діагноз його забирали з місця події працівники Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради. Дивіться також Під Дніпром автівка вилетіла з дороги та влетіла у будинок, серед постраждалих діти: фото Про падіння дитини медики дізналися від свідків. Впав разом із простирадлами Як розповів працівникам екстренки сам постраждалий, батьки залишили його вдома разом із 6-річною дитиною.

Вхідні двері квартири дорослі зачинили, а підліток вирішив все ж таки вийти на вулицю.

Школяр зв'язав докупи простирадла та спустив їх з вікна, після чого почав спускатися вниз.

Втім підліток впав разом із простирадлами. Наразі постраждалий перебуває в Уманській міській лікарні. На місці події працювали правоохоронці. За інцидент цілком можуть покарати батьків, виписавши їм штраф за недбале виконання батьківських обов'язків.