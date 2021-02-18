Школярки в Умані наковталися пігулок не через челендж у тіктоці, – поліція

В Умані, що на Черкащині, 2 дитини наковтались таблеток і потрапили до лікарні. У поліції кажуть: зробили це не через нібито "флешмоб" у тіктоці.

Речниця поліції Черкащини Зоя Вовк зазначає: дівчата були проблемними і намагалися привернути до себе увагу.

Тим часом У Києві ще один підліток наковтався пігулок: смертельний челендж набирає обертів

Кіберполіція промоніторила дзвінки постраждалих, їхні соцмережі. Версія про челендж була відкинута. Одна з дівчат є проблемною. Не знаходить порозуміння в родині,

– розповіла речниця поліції.

Подруга, яка вирішила за компанію випити таблетки, також вважає, що отримує від рідних мало уваги. У поліції кажуть: ще й до всього спричинилося нерозділене кохання.

Що кажуть у школі

У школі, де навчаються підлітки, нажахані інцидентом. Директорка навчального закладу Тетяна Глущук розповіла про обставини отруєння. Каже: ліки дівчата пронесли в школу. Після 4-го уроку, хвилин 5 побувши в класі, вийшли на перерву.

Через півгодини одній стало зле і вона двічі просилась вийти. Вчителька відправила її до медсестри. У дівчинки був високий тиск, і тоді медпрацівниця зателефонувала батькам. Ті сказали, що таке в неї буває і забрали її додому.

Іншу восьмикласницю забрали одразу після її подруги. Медсестра сказала, що симптоми схожі на отруєнням медпрепаратами.

Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей на Київщині. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз’яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток,

– розповіла директорка школи.

Восьмикласниці поки під наглядом медиків. Їхньому життю нічого не загрожує. Де саме дівчата взяли пігулки, поки невідомо. Правоохоронці сьогодні перевіряють всі міські аптеки.

Смертельний челендж із таблетками у тікток: головне

16 лютого у Боярці, що на Київщині померла ліцеїстка, яка з подругою вирішила спробувати дротаверин. 7-класниці випили по 40 таблеток.

Наступного дня такий челендж повторили школярки в Умані. Дівчата випили по 10 таблеток й потрапили також у лікарню.

Вже 18 лютого у Києві в лікарню "Охматдит" привезли 15-річного хлопця, який вдома випив порцію таблеток.