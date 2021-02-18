Школярки в Умані наковталися пігулок не через челендж у тіктоці, – поліція
В Умані, що на Черкащині, 2 дитини наковтались таблеток і потрапили до лікарні. У поліції кажуть: зробили це не через нібито "флешмоб" у тіктоці.
Джерело:Provce.ck.ua
Речниця поліції Черкащини Зоя Вовк зазначає: дівчата були проблемними і намагалися привернути до себе увагу.
Тим часом У Києві ще один підліток наковтався пігулок: смертельний челендж набирає обертів
Кіберполіція промоніторила дзвінки постраждалих, їхні соцмережі. Версія про челендж була відкинута. Одна з дівчат є проблемною. Не знаходить порозуміння в родині,
– розповіла речниця поліції.
Подруга, яка вирішила за компанію випити таблетки, також вважає, що отримує від рідних мало уваги. У поліції кажуть: ще й до всього спричинилося нерозділене кохання.
Що кажуть у школі
У школі, де навчаються підлітки, нажахані інцидентом. Директорка навчального закладу Тетяна Глущук розповіла про обставини отруєння. Каже: ліки дівчата пронесли в школу. Після 4-го уроку, хвилин 5 побувши в класі, вийшли на перерву.
Через півгодини одній стало зле і вона двічі просилась вийти. Вчителька відправила її до медсестри. У дівчинки був високий тиск, і тоді медпрацівниця зателефонувала батькам. Ті сказали, що таке в неї буває і забрали її додому.
Іншу восьмикласницю забрали одразу після її подруги. Медсестра сказала, що симптоми схожі на отруєнням медпрепаратами.
Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей на Київщині. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз’яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток,
– розповіла директорка школи.
Восьмикласниці поки під наглядом медиків. Їхньому життю нічого не загрожує. Де саме дівчата взяли пігулки, поки невідомо. Правоохоронці сьогодні перевіряють всі міські аптеки.
Смертельний челендж із таблетками у тікток: головне
- 16 лютого у Боярці, що на Київщині померла ліцеїстка, яка з подругою вирішила спробувати дротаверин. 7-класниці випили по 40 таблеток.
- Наступного дня такий челендж повторили школярки в Умані. Дівчата випили по 10 таблеток й потрапили також у лікарню.
- Вже 18 лютого у Києві в лікарню "Охматдит" привезли 15-річного хлопця, який вдома випив порцію таблеток.
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