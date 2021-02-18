В Умані, що на Черкащині, 2 дитини наковтались таблеток і потрапили до лікарні. У поліції кажуть: зробили це не через нібито "флешмоб" у тіктоці.

Речниця поліції Черкащини Зоя Вовк зазначає: дівчата були проблемними і намагалися привернути до себе увагу.

Тим часом У Києві ще один підліток наковтався пігулок: смертельний челендж набирає обертів

Кіберполіція промоніторила дзвінки постраждалих, їхні соцмережі. Версія про челендж була відкинута. Одна з дівчат є проблемною. Не знаходить порозуміння в родині,

– розповіла речниця поліції.

Подруга, яка вирішила за компанію випити таблетки, також вважає, що отримує від рідних мало уваги. У поліції кажуть: ще й до всього спричинилося нерозділене кохання.

Що кажуть у школі

У школі, де навчаються підлітки, нажахані інцидентом. Директорка навчального закладу Тетяна Глущук розповіла про обставини отруєння. Каже: ліки дівчата пронесли в школу. Після 4-го уроку, хвилин 5 побувши в класі, вийшли на перерву.

Через півгодини одній стало зле і вона двічі просилась вийти. Вчителька відправила її до медсестри. У дівчинки був високий тиск, і тоді медпрацівниця зателефонувала батькам. Ті сказали, що таке в неї буває і забрали її додому.

Іншу восьмикласницю забрали одразу після її подруги. Медсестра сказала, що симптоми схожі на отруєнням медпрепаратами.

Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей на Київщині. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз’яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток,

– розповіла директорка школи.

Восьмикласниці поки під наглядом медиків. Їхньому життю нічого не загрожує. Де саме дівчата взяли пігулки, поки невідомо. Правоохоронці сьогодні перевіряють всі міські аптеки.

Важливо. Препарат "Дротаверин", яким отруїлися дівчата, є аналогом знеболювального "НО-ШПА". В Україні цей лікарський засіб відпускають без рецепта. Для дітей віком 6 – 12 років максимальна добова доза становить 80 мг – 2 таблетки.

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