Укрзалізниця тимчасово зупинить продаж квитків 21 січня о 13:00. Пауза лише триватиме 15 хвилин.

Про зупинку продажу квитків пресслужба Укрзалізниці повідомила у телеграмі вранці 21 січня.

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Чому зупинять продаж квитків

Укрзалізниця тимчасово зупинить продаж квитків через те, що на сайті проводитимуть регламентні роботи. За попередніми даними, вони триватимуть 15 хвилин.

Квитки на потяги подорожчають

Укрзалізниця 19 січня анонсувала підвищення цін на квитки у 2021 році. Вони збільшуватимуться поступово. Піднімати вартість будуть на 2% щомісяця від березня.

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