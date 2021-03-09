В Укрзалізниці відновили послугу вагона-автомобілевоза. У деяких регіонах України вони вже курсують, а у деяких – почнуть їздити вже найближчим часом.

Станом на 9 березня вагони-автомобілевози вже здійснили приблизно 15 рейсів. У такий спеціальний вагон поміщається від 4 до 8 автівок – все залежить від габаритів.

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Обмеження по висоті автомобіля – 1,7 метри. Відомо, що загальна вантажомісткість одного такого вагона – 12 тонн.

Як курсують вагони

№ 12/11 Одеса – Львів . З Одеси курсує вагон через день по парних числах, зі Львова – через день по непарних числах.

. З Одеси курсує вагон через день по парних числах, зі Львова – через день по непарних числах. № 41/42 Дніпро – Трускавець (до Львова) . Відправлення з Дніпра відбувається через день по парних числах, зі Львова – через день по непарних числах;

. Відправлення з Дніпра відбувається через день по парних числах, зі Львова – через день по непарних числах; № 15/16 Харків – Рахів (до Львова) . Цей рейс курсуватиме с 12 березня 2021 року 2 рази на тиждень.

. Цей рейс курсуватиме с 12 березня 2021 року 2 рази на тиждень. № 17/18 Харків — Ужгород (до Львова) . Ним можна буде скористатися з 15 березня 2021 року – також двічі на тиждень;

. Ним можна буде скористатися з 15 березня 2021 року – також двічі на тиждень; № 7/8 Харків – Одеса. Почне курсувати найближчим часом 1 раз на тиждень.

Довідка. Замовити вагон або ж отримати інформацію щодо перевезення автомобіля можна за посиланням.