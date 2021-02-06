Аварія потягів на Дніпропетровщині: Укрзалізниця змінила деякі маршрути – перелік

6 лютого 2021 , 13:59
Читать новость на русском

Джерело:

Укрзалізниця

Через аварію на Дніпропетровщині Укрзалізниця змінила маршрути деяких потягів. Відомо, що у ніч проти 6 лютого на станції Воскобійня з рейок зійшли 8 вантажних вагонів.

Через аварію декілька потягів південного напрямку відправилися із запізненням. Максимальний час затримки становив 3 години.

Важливо На Львівщині автомобіль влетів у потяг: водій у лікарні – фото

Які поїзди змінили маршрут

  • №54 Одеса – Дніпро,
  • №80 Київ – Дніпро,
  • №4 Ужгород – Запоріжжя,
  • №42 Трускавець – Дніпро,
  • №86 Львів – Новоолексіївка.

В УЗ зазначили, що усі ці потяги прямують зміненим маршрутом через станцію Кривий Ріг (Сортувальний), Апостолове, Нікополь, Запоріжжя.

А от пасажирам потяга №86 Львів – Новоолексіївка організували спеціальний поїзд для довезення до станцій Дніпро та Кам'янське.

Забезпечено пересадку на поїзд №12 Київ – Новоолексіївка пасажирів, які прямують до станцій Мелітополь, Якимівка та Новоолексіївка, з решти поїздів, що затримуються,
– зазначили в Укрзалізниці.

Аварія на Дніпропетровщині: що відомо

  • У ніч проти 6 лютого 8 вантажних вагонів зійшли з рейок. Аварія сталася на станції Воскобійня, що на Дніпропетровщині.
  • Відомо, що внаслідок аварії пошкодили залізничні колії та електроопору. А 4 вагони з клінкером перекинулися. Аварія фактично заблокувала рух поїздів у двох напрямках.
  • Але, на щастя, постраждалих і загиблих немає.