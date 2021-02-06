Через аварію на Дніпропетровщині Укрзалізниця змінила маршрути деяких потягів. Відомо, що у ніч проти 6 лютого на станції Воскобійня з рейок зійшли 8 вантажних вагонів.

Через аварію декілька потягів південного напрямку відправилися із запізненням. Максимальний час затримки становив 3 години. Важливо На Львівщині автомобіль влетів у потяг: водій у лікарні – фото Які поїзди змінили маршрут №54 Одеса – Дніпро,

№80 Київ – Дніпро,

№4 Ужгород – Запоріжжя,

№42 Трускавець – Дніпро,

№86 Львів – Новоолексіївка. В УЗ зазначили, що усі ці потяги прямують зміненим маршрутом через станцію Кривий Ріг (Сортувальний), Апостолове, Нікополь, Запоріжжя. А от пасажирам потяга №86 Львів – Новоолексіївка організували спеціальний поїзд для довезення до станцій Дніпро та Кам'янське. Забезпечено пересадку на поїзд №12 Київ – Новоолексіївка пасажирів, які прямують до станцій Мелітополь, Якимівка та Новоолексіївка, з решти поїздів, що затримуються,

– зазначили в Укрзалізниці. Аварія на Дніпропетровщині: що відомо У ніч проти 6 лютого 8 вантажних вагонів зійшли з рейок. Аварія сталася на станції Воскобійня, що на Дніпропетровщині.

Відомо, що внаслідок аварії пошкодили залізничні колії та електроопору. А 4 вагони з клінкером перекинулися. Аварія фактично заблокувала рух поїздів у двох напрямках.

Але, на щастя, постраждалих і загиблих немає.