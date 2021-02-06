Аварія потягів на Дніпропетровщині: Укрзалізниця змінила деякі маршрути – перелік
Через аварію на Дніпропетровщині Укрзалізниця змінила маршрути деяких потягів. Відомо, що у ніч проти 6 лютого на станції Воскобійня з рейок зійшли 8 вантажних вагонів.
Джерело:Укрзалізниця
Через аварію декілька потягів південного напрямку відправилися із запізненням. Максимальний час затримки становив 3 години.
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Які поїзди змінили маршрут
- №54 Одеса – Дніпро,
- №80 Київ – Дніпро,
- №4 Ужгород – Запоріжжя,
- №42 Трускавець – Дніпро,
- №86 Львів – Новоолексіївка.
В УЗ зазначили, що усі ці потяги прямують зміненим маршрутом через станцію Кривий Ріг (Сортувальний), Апостолове, Нікополь, Запоріжжя.
А от пасажирам потяга №86 Львів – Новоолексіївка організували спеціальний поїзд для довезення до станцій Дніпро та Кам'янське.
Забезпечено пересадку на поїзд №12 Київ – Новоолексіївка пасажирів, які прямують до станцій Мелітополь, Якимівка та Новоолексіївка, з решти поїздів, що затримуються,
– зазначили в Укрзалізниці.
Аварія на Дніпропетровщині: що відомо
- У ніч проти 6 лютого 8 вантажних вагонів зійшли з рейок. Аварія сталася на станції Воскобійня, що на Дніпропетровщині.
- Відомо, що внаслідок аварії пошкодили залізничні колії та електроопору. А 4 вагони з клінкером перекинулися. Аварія фактично заблокувала рух поїздів у двох напрямках.
- Але, на щастя, постраждалих і загиблих немає.
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