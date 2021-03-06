Вагони дезінфікували: Укрзалізниця здійснить 5 спецрейсів з Прикарпаття та Буковини

До 8 березня Укрзалізниця здійснить 5 спецрейси з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Придбати квитки на потяги зможуть понад 3 тисячі людей, яким критично важливо виїхати з червоних зон карантину.

Пресслужба Укрзалізниці наголосила: усі рейси здійснюватимуть з вимогою карантинних норм. Вагони в потягах вже дезінфікували.

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Окрім того, в УЗ подякували Міністерству охорони здоров'я та Міністерству інфраструктури за можливість цивілізовано вивезти людей з червоних зон.

Дякуємо за розуміння необхідності надати людям, які раптово опинилися в червоній зоні карантину, можливість цивілізовано і безпечно виїхати з регіону,

– мовиться у повідомленні.

Які потяги виконають рейси

Івано-Франківськ – Київ. Вирушить 8 березня о 21:55, прибуде 9 березня о 08:48.

Чернівці – Київ. Вирушить 8 березня о 21:08, прибуде 9 березня о 09:07.

Ворохта – Полтава. Вирушить 8 березня о 13:51, прибуде 9 березня о 10:38.

Чернівці – Одеса. Вирушить 9 березня о 15:35, прибуде 10 березня о 10:01.

Чернівці – Київ. Вирушить 9 березня о 19:46, прибуде 10 березня о 08:08.

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