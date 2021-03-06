Вагони дезінфікували: Укрзалізниця здійснить 5 спецрейсів з Прикарпаття та Буковини
До 8 березня Укрзалізниця здійснить 5 спецрейси з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Придбати квитки на потяги зможуть понад 3 тисячі людей, яким критично важливо виїхати з червоних зон карантину.
Джерело:Укрзалізниця
Пресслужба Укрзалізниці наголосила: усі рейси здійснюватимуть з вимогою карантинних норм. Вагони в потягах вже дезінфікували.
Актуально Де можна посмажити крильця: в Укрзалізниці назвали кумедні питання від пасажирів
Окрім того, в УЗ подякували Міністерству охорони здоров'я та Міністерству інфраструктури за можливість цивілізовано вивезти людей з червоних зон.
Дякуємо за розуміння необхідності надати людям, які раптово опинилися в червоній зоні карантину, можливість цивілізовано і безпечно виїхати з регіону,
– мовиться у повідомленні.
Які потяги виконають рейси
- Івано-Франківськ – Київ. Вирушить 8 березня о 21:55, прибуде 9 березня о 08:48.
- Чернівці – Київ. Вирушить 8 березня о 21:08, прибуде 9 березня о 09:07.
- Ворохта – Полтава. Вирушить 8 березня о 13:51, прибуде 9 березня о 10:38.
- Чернівці – Одеса. Вирушить 9 березня о 15:35, прибуде 10 березня о 10:01.
- Чернівці – Київ. Вирушить 9 березня о 19:46, прибуде 10 березня о 08:08.
Укрзалізниця і червона зона: деталі
- 26 лютого Укрзалізниця припинила продаж квитків до Івано-Франківської області. До червоної зони карантину Прикарпаття потрапило 22 лютого.
- З 7 березня потяги Укрзалізниці також не зупинятимуться на станціях у "червоних" Буковині та Житомирщині.
Поділитися новиною