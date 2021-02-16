Гірськолижні курорти поруч: Укрзалізниця запускає додатковий поїзд до Чернівців

16 лютого 2021 , 15:30
Читать новость на русском

Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця оголосила про запуск нового додаткового маршруту з Києва до Чернівців. Перший поїзд зі столиці вирушить 26 лютого.

Таким чином в Укрзалізниці врахували численні прохання громадян про збільшення залізничного транспорту, яким можна добратись до гір.

Актуально Навіть не видно сигналів: залізничники змушені розпалювати в салоні папером – відео

Коли курсуватиме потяг

Поїзд №249 / 250 з Києва до Чернівців буде відправлятись декілька разів на тиждень. Також, відповідно, додатковий залізничний транспорт буде курсувати і у зворотному напрямку.

Розклад поїздів з Києва до Чернівців

  • 26 лютого 2021 зі столиці поїзд вирушить о 15:09 з Головного вокзалу.
  • Поїзди у Чернівці будуть відправлятись також о 15:09 1, 5, 7 та 9 березня 2021.

Цей поїзд прибуватиме до Чернівців о 8:15 ранку.


Вокзал в Києві та Чернівцях / Колаж 24 каналу

Зворотний напрямок

  • Об 19:15 з Чернівців до столиці вирушить потяг 25 та 28 лютого.
  • Додаткові потяги до Києва з Чернівців о 19:15 будуть також 4, 6 та 8 березня 2021.

Вже о 12:30 туристи з гірськолижних курортів прибуватимуть в Київ.

Нагадаємо. У грудні 2020 Укрзалізниця запустила новий поїзд Інтерсіті+ Київ – Славське.