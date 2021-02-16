Гірськолижні курорти поруч: Укрзалізниця запускає додатковий поїзд до Чернівців

Укрзалізниця оголосила про запуск нового додаткового маршруту з Києва до Чернівців. Перший поїзд зі столиці вирушить 26 лютого.

Таким чином в Укрзалізниці врахували численні прохання громадян про збільшення залізничного транспорту, яким можна добратись до гір.

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Коли курсуватиме потяг

Поїзд №249 / 250 з Києва до Чернівців буде відправлятись декілька разів на тиждень. Також, відповідно, додатковий залізничний транспорт буде курсувати і у зворотному напрямку.

Розклад поїздів з Києва до Чернівців

26 лютого 2021 зі столиці поїзд вирушить о 15:09 з Головного вокзалу.

зі столиці поїзд вирушить о 15:09 з Головного вокзалу. Поїзди у Чернівці будуть відправлятись також о 15:09 1, 5, 7 та 9 березня 2021.

Цей поїзд прибуватиме до Чернівців о 8:15 ранку.



Вокзал в Києві та Чернівцях / Колаж 24 каналу

Зворотний напрямок

Об 19:15 з Чернівців до столиці вирушить потяг 25 та 28 лютого .

. Додаткові потяги до Києва з Чернівців о 19:15 будуть також 4, 6 та 8 березня 2021.

Вже о 12:30 туристи з гірськолижних курортів прибуватимуть в Київ.