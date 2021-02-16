Гірськолижні курорти поруч: Укрзалізниця запускає додатковий поїзд до Чернівців

Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця оголосила про запуск нового додаткового маршруту з Києва до Чернівців. Перший поїзд зі столиці вирушить 26 лютого.
Таким чином в Укрзалізниці врахували численні прохання громадян про збільшення залізничного транспорту, яким можна добратись до гір.
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Поїзд №249 / 250 з Києва до Чернівців буде відправлятись декілька разів на тиждень. Також, відповідно, додатковий залізничний транспорт буде курсувати і у зворотному напрямку.
Цей поїзд прибуватиме до Чернівців о 8:15 ранку.
Вокзал в Києві та Чернівцях / Колаж 24 каналу
Вже о 12:30 туристи з гірськолижних курортів прибуватимуть в Київ.