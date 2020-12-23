В Укрзалізниці анонсували запуск електропотягу на маршруті Київ – Тарасівка – Київ. Курсуватиме поїзд вже з кінця січня 2021 року.

Територіальні громади взяли на себе компенсацію за проїзд пільговиків

Наприкінці першого кварталу на цьому маршруті запустять вже додатковий модернізований поїзд. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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У компанії кажуть, цей крок став можливим завдяки співпраці регіональної філії Укрзалізниці та Київської ОДА. 100% компенсацію за перевезення громадян пільгових категорій пообіцяли територіальні громади міст Боярка та Вишневе. Ці витрати вже передбачили у місцевих бюджетах на 2021 рік.

Щодня на маршруті курсуватимуть 8 електропотягів

Залізничники вже розпочали капітальний ремонт електропотягів.

Це буде зовсім новий рівень комфорту та швидкості. Наприклад, з Боярки до Києва можна буде дістатися за 21 хвилину, з Вишневого — за 15 хвилин,

– зазначив виконавчий директор регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Артем Миронович.

Щодня на маршруті курсуватимуть 8 потягів у робочі дні – у час-пік: 4 вранці, ще 4 – ввечері.