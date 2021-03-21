Екскерівник Укрзалізниці Володимир Жмак передав компанії олігарха Ріната Ахметова "Метінвест-Шиппінг" майже половину піввагонів Укрзалізниці. Зробив це, м'яко кажучи, за дуже привабливою ціною для олігарха.

Таку думку у своєму блозі "Чесна політика" висловив член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. Він зазначив, що піввагони передали у користування на 3 роки вперед.

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І тепер ми підходимо до питання, чому я голосував за відставку керівника УЗ Володимира Жмака. Бо те, рішення, яке перебуває в компетенції Укрзалізниці, на моє переконання, було ухвалено також в інтересах Ахметова,

– запевнив Лещенко.

Він, посилаючись на профільний журнал Mintrans, зауважив, що компанія олігарха "Метінвест‐Шиппінг" отримала майже половину робочого парку піввагонів Укрзалізниці на 3 роки за 480 гривень за добу.

"Придбана кількість вагоновідправлень може забезпечити Ахметову перевезення майже 40 мільйонів тонн вантажів щороку. Це майже повністю покриває потребу "Метінвесту" в перевезеннях вантажів залізничним транспортом", – підсумував Лещенко.

Довідка. Уряд 17 березня на засіданні схвалив дострокове припинення повноважень голови Укрзалізниці Володимира Жмака. Його обов'язки тепер виконує Іван Юрик.

Блог Сергія Лещенка "Чесна політика" на 24 каналі: дивіться відео