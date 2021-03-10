Укрзалізниця тимчасово зупиняє рух потягів до 4 областей: перелік скасованих маршрутів

Станом на 10 березня у червоній зоні карантину опинилися одразу 4 області. Мовиться про Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області. Укрзалізниця тимчасово припинить рух потягів до цих регіонів.

Деякі потяги національний перевізник скасував ще 7 березня. Сталося це після рішення Держкомісії з питань ТЕБ та НС.

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Перелік скасованих маршрутів

№ 6418/6417 Ходорів – Івано-Франківськ – Ходорів;

№ 6425/6426 Стрий – Івано-Франківськ – Стрий;

№ 6431/6434 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,

№ 6437/6438 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ;

№ 6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ;

№ 6403/6404 Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ;

№ 6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия;

№ 6442/6441 Коломия – Ворохта – Коломия;

№ 6472/6471 Коломия – Вадул-Сірет – Коломия;

№ 702/701 Львів – Чернівці – Львів;

№ 887/888-№890/889 Коростень – Вінниця – Коростень;

№ 877/878 Коростень – Житомир;

№ 867 Київ – Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;

№ 868 Жмеринка – Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;

№ 885 Київ – Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;

№ 870 Шепетівка – Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня;

№ 821/822 Львів – Ужгород – Львів

В Укрзалізниці наголосили, що приміські поїзди по Закарпатській області курсують згідно з розкладом.

Водночас перевізник призначив 10 спецрейсів до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Ними можуть скористатися пасажири, яким критично важливо виїхати з карантинної зони. Спецперевезення заплановані на 9, 13 та 14 березня.