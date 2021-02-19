Укрзалізниця тимчасово скасувала додатковий потяг Київ – Івано-Франківськ

На початку березня Укрзалізниця призначила спеціальні рейси на напрямок Запоріжжя – Львів. Мовиться про потяг№120 (туди та назад).

Замінити він має додаткові рейси поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ. Вирушати зі столиці той мав 5 та 9 березня, зворотно – 4 та 8 числа.

Актуально Укрзалізниця призначила 5 додаткових потягів через Львів: куди можна поїхати

Докладніше про спеціальний потяг Запоріжжя – Львів

Вирушати з Запоріжжя він має 5 та 7 березня.

У зворотному напрямку – 6 та 8 березня.

Що ще заявили в Укрзалізниці

Тут уважно слідкують за епідеміологічною ситуацією в регіонах.

Через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 та запровадження додаткових карантинних обмежень у Івано-Франківській області запропонували альтернативні напрямки подорожі.

Серед 8 призначених до першого подовженого весняного вікенду поїздів рекомендують рейси до Одеси, Ужгорода, Вінниці, Сум і Ковеля.