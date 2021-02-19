Укрзалізниця тимчасово скасувала додатковий потяг Київ – Івано-Франківськ

Джерело:Пресслужба Укрзалізниці
На початку березня Укрзалізниця призначила спеціальні рейси на напрямок Запоріжжя – Львів. Мовиться про потяг№120 (туди та назад).
Замінити він має додаткові рейси поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ. Вирушати зі столиці той мав 5 та 9 березня, зворотно – 4 та 8 числа.
Актуально Укрзалізниця призначила 5 додаткових потягів через Львів: куди можна поїхати
Тут уважно слідкують за епідеміологічною ситуацією в регіонах.
Через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 та запровадження додаткових карантинних обмежень у Івано-Франківській області запропонували альтернативні напрямки подорожі.
Серед 8 призначених до першого подовженого весняного вікенду поїздів рекомендують рейси до Одеси, Ужгорода, Вінниці, Сум і Ковеля.Зауважимо! З 24 лютого в Україні почне діяти адаптивний карантин і всі області потраплять до жовтої зони. Щоправда, через зростання числа хворих Прикарпаття та Буковина стали червоними. Загалом антиковідні обмеження продовжили до 30 квітня.