Укрзалізниця тимчасово скасувала додатковий потяг Київ – Івано-Франківськ
На початку березня Укрзалізниця призначила спеціальні рейси на напрямок Запоріжжя – Львів. Мовиться про потяг№120 (туди та назад).
Джерело:Пресслужба Укрзалізниці
Замінити він має додаткові рейси поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ. Вирушати зі столиці той мав 5 та 9 березня, зворотно – 4 та 8 числа.
Актуально Укрзалізниця призначила 5 додаткових потягів через Львів: куди можна поїхати
Докладніше про спеціальний потяг Запоріжжя – Львів
- Вирушати з Запоріжжя він має 5 та 7 березня.
- У зворотному напрямку – 6 та 8 березня.
Що ще заявили в Укрзалізниці
Тут уважно слідкують за епідеміологічною ситуацією в регіонах.
Через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 та запровадження додаткових карантинних обмежень у Івано-Франківській області запропонували альтернативні напрямки подорожі.
Серед 8 призначених до першого подовженого весняного вікенду поїздів рекомендують рейси до Одеси, Ужгорода, Вінниці, Сум і Ковеля.
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