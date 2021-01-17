Укрзалізниця хоче спростити вимоги для пропуску пасажирів у вагони. Планується, що люди зможуть використовувати для посадки ксерокопії документів, а не лише оригінали.

Про це заявив очільник компанії Володимир Жмак в інтерв'ю одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

Важливо Українські потяги впритул під'їжджатимуть до окупованого Криму

Крім цього, Жмак анонсував посилення контролю за дотриманням норм перевезення багажу.

Зараз ми будемо приділяти більше уваги тому, щоб ці норми виконувалися. Тому що провезення неоплаченого багажу також завдає нам збитків,

​– сказав він.

Очільник УЗ уточнив, що контроль за багажем – відповідальність провідника, а також начальника потяга.

Зверніть увагу! Очільник Укрзалізниці не уточнив, коли саме зміняться правила.

Зауважимо, що раніше Укрзалізниця анонсувала запуск чат-ботів у месенджерах Viber та Telegram. Функцією ботів серед іншого буде продаж квитків на потяги. Наразі не відомо, як саме відбуватиметься процес купівлі та отримання квитків, однак зручність такого рішення беззаперечна.