В Україні планують посилити карантин з 8 по 24 січня. Втім, головний перевізник країни запевнив, що потяги мають курсувати.

У відомстві наголосили, що забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні. Про це повідомили на офіційній сторінці пресслужби Укрзалізниці.

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Так, Укрзалізниця пообіцяла забезпечити усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

Закликаємо пасажирів дотримуватися обов'язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком,

– акцентували у відомстві.

Потяги під час свят

Укрзалізниця цьогоріч призначила додаткових 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Поїзди курсуватимуть в найпопулярніших напрямках.

Довідка. Новий рік у поїздах зустріли майже 5,5 тисячі пасажирів.

Локдаун у січні: коротко

Кабінет Міністрів України вирішив посилити карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року через складну ситуацію з COVID-19.

Діятиме заборона на роботу кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс, заборона роботи магазинів непродовльчих товарів – лише на доставку.

Також не працюватимуть школи й дитсадки, втмі, громадський транспорт курсуватиме.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Детальніше про січневі обмеження – читайте тут.