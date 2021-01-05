Укрзалізниця пояснила, як курсуватимуть потяги під час локдауну у січні
В Україні планують посилити карантин з 8 по 24 січня. Втім, головний перевізник країни запевнив, що потяги мають курсувати.
У відомстві наголосили, що забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні. Про це повідомили на офіційній сторінці пресслужби Укрзалізниці.
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Так, Укрзалізниця пообіцяла забезпечити усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.
Закликаємо пасажирів дотримуватися обов'язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком,
– акцентували у відомстві.
Потяги під час свят
Укрзалізниця цьогоріч призначила додаткових 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Поїзди курсуватимуть в найпопулярніших напрямках.
Локдаун у січні: коротко
- Кабінет Міністрів України вирішив посилити карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року через складну ситуацію з COVID-19.
- Діятиме заборона на роботу кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс, заборона роботи магазинів непродовльчих товарів – лише на доставку.
- Також не працюватимуть школи й дитсадки, втмі, громадський транспорт курсуватиме.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
Детальніше про січневі обмеження – читайте тут.
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